Систему регистрации читателей РГБ могут обновить за 4,5 млн руб.

ИТАР-ТАСС

Российская государственная библиотека (РГБ) объявила о госконтракте на разработку и модернизацию системы автоматической регистрации читателей. На данные цели планируется направить до 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно проектной документации, разработчику предстоит автоматизировать занесение сведений из читательского билета в базу данных. Также автоматической должна стать оплата и выдача билета, блокировка и разблокировка карты читателя.

"Система должна осуществлять программный контроль за исполнением функциональных операций, корректно обрабатывать ошибки, обеспечивать возможность возврата и повторного выполнения ошибочно выполненного либо не выполненного этапа процесса", - отмечается в материалах заявки, размещенной на сайте госзакупок.

Максимальный срок выполнения работ - 110 рабочих дней с момента подписания госконтракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября, а подведение его итогов назначено на 11 сентября 2012 года.

Российская государственная библиотека была основана 1 июля (по старому стилю - 19 июня) 1862 года. Изначально она носила название "Московская публичная библиотека". С 1925 года она стала известна как Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, это имя до сих пор хранится в названии близлежащей станции метро. Современное имя РГБ получила в 1992 году.

Во второй половине 1990-х годов в работе библиотеки начинают применяться автоматизированные системы библиографического поиска, создаются электронные каталоги. На данный момент ведется масштабная оцифровка книг и архивов РГБ. В 2008 в библиотеке открылось крупнейшее в Европе электронное хранилище книг.