В России предложили ввести запрет на госзакупки импортной еды

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Госструктурам могут запретить покупать ряд импортных продуктов питания, в том числе мясо, молочные продукты и сахар, если в тендере участвуют производители из России или стран Евразийского экономического союза. С такой инициативой выступил Минсельхоз.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что такая мера будет стимулировать отечественных производителей.

"Я не вижу в этом предложении ничего плохого. Это будет дополнительно стимулировать российских производителей. Единственный момент – качество поставляемой продукции в рамках таких закупок. Одним из ключевых факторов, которые влияют на выбор, является цена. Иногда приходится сталкиваться с тем, что в угоду цене поставщики жертвуют качеством.

Если мы говорим и сырах и масле, в детские учреждения можно поставлять только гостовское сливочное масло. Иногда приходиться сталкиваться с тем, что по тендерам туда поставляются спреды, а вместо сыров – сырные продукты", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Как пишет РБК, в проекте постановления Минсельхоза предлагается ограничивать госзакупки по правилу "третьего лишнего": если на тендер подано еще как минимум две заявки, где страна происхождения продуктов — Россия и другие страны Евразийского экономического союза, то заявка с импортными продуктами отклоняется.

В перечень продуктов, на которые предлагается наложить эмбарго, попала мясная продукция (говядина, телятина, свинина, мясо птицы, субпродукты), молочная (сухие и сгущенные молоко и сливки, масло сливочное, творог, сыры), рыбная (переработанная и консервированная рыба, продукция из рыбы), рис, соль, сахар.

Напомним, запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии введен в России с 7 августа 2014 года. В "черный список" попали говядина, свинина, рыба, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Изначально, ограничения были введены сроком на год.

Эмбарго не стали распространять на детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

22 июня 2015 года министры иностранных дел Евросоюза продлили санкции в отношении России сроком на полгода. Однако московские власти сумели довольно оперативно провести импортозамещение. Так, в настоящее время доля заграничного молока на прилавках магазинов не превышает 10 процентов. Схожая ситуация и по мясным продуктам.