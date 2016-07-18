Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля 2016, 17:13

Общество

В 38 центрах "Мои документы" появилась услуга по оформлению пенсии

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 18 июля москвичи могут оформить пенсию в 38 центрах "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

В центрах можно будет подать заявление об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Еще одна новая услуга – подача заявления о выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Центры "Мои документы", в которых теперь можно оформить пенсию:

ЦАО: Тверской, Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский.
ЮЗАО: Обручевский, Ломоносовский, Гагаринский, Коньково, Черемушки.
ЗАО: Филевский парк, Фили-Давыдково, Проспект Вернадского.
СЗАО: Покровское-Стрешнево, Куркино, Митино.
САО: Савеловский, Аэропорт, Беговой, Хорошевский, Сокол, Войковский.
СВАО: Марфино, Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский.
ВАО: Вешняки, Восточное Измайлово, Восточный, Новокосино.
ЮВАО: Текстильщики, Капотня, Кузьминки.
ЮАО: Чертаново Южное, Донской.
ЗелАО: Силино, Матушкино, Старое Крюково.

Сотрудники центров принимают документы на первичное установление пенсий семь дней в неделю с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Сейчас во всех 123 центрах можно оформить "одним пакетом" документы при смене фамилии и при вступлении в наследство, а в 94 центрах специалисты помогут за один визит подготовить документы на новорожденного. В центрах госуслуг 110 районов можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт.

Ссылки по теме


госуслуги пенсии центры госуслуг Мои документы центры «мои документы» городские услуги

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика