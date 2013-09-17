Подведены итоги работы городского портала "Москва. Наш город"

Фото: M24.ru

19 августа этого года начал работу новый централизованный портал "Москва. Наш город", который объединяет в себе три ранее существовавших по отдельности портала: "Дороги Москвы", "Наш город" и "Дома Москвы".

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, данный портал уже успел стать механизмом, который позволяет организовать прямое взаимодействие властей столицы и ее населения.

После месяца работы на портале было увеличено число проблемных тем. Теперь любой житель столицы может оставить свое сообщение и в течение восьми рабочих дней получить оперативный ответ.

Так, например, за 5 последних недель на портале было зафиксировано 232 009 посещений, опубликовано 13 349 сообщений. Всего пользователи сообщили о 13 332 городских проблемах.

Самыми комментируемыми объектами портала являются: рекламные конструкции, стройплощадки, остановки общественного транспорта и общественный транспорт.

Самыми популярными разделами портала являются: подтопление придомовой территории, неисправная входная дверь в многоквартирных домах, несвоевременное восстановление благоустройства территорий после разрытий во дворах и сломанные почтовые ящики в многоквартирных домах.

На 72 процента сообщений, которые поступили на новый портал за последнее время, ответы органами власти уже подготовлены. 82 процента проблем признано, из которых 75 процентов уже устранено.