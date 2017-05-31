Здание бывшей Военной академии имени Петра Великого превратят в отель

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшую территорию Военной академии имени Петра Великого на Москворецкой набережной превратят в общественное пространство, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Территорию в 11 гектаров, которая ограничена Москворецкой набережной, улицей Солянкой и Устьинским проездом, объединят с парком "Зарядье" и пешеходными маршрутами города. Здесь планируют открыть рестораны, музеи, а также спортивные и образовательные объекты.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проектируемой зоне расположено около 30 строений. В их числе пять объектов культурного наследия, например, Императорский воспитательный дом второй половины XVIII века.

В зданиях планируют открыть гостиницу и апартаменты, а рядом расположатся бульвары и скверы. Новых помещений на территории строить не будут.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предварительную концепцию развития бывшей территории Военной академии единогласно одобрил Архитектурный совет Москвы. Его реализацией займется инвестор, которого определят с помощью конкурса.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, инвестор будет работать уже по готовой концепции, которую разработали эксперты и обсудили публично. В дальнейшем такой новый формат может стать эталоном в работе с объектами культурного наследия в центре города.