У метро "Кантемировская" построят ТПУ и гостиничный комплекс

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Новый транспортно-пересадочный узел, гостиничный комплекс со спортклубом и подземной парковкой может появится у метро "Кантемировская", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Помимо этого, там хотят построить многофункциональный центр с перехватывающей парковкой и велопарковку. В результате планируется создать 335 машино-мест. Территорию вокруг будущего ТПУ благоустроят, а над остановками транспорта установят навесы.

"В настоящее время на Пролетарском проспекте выделена полоса для автобусов и троллейбусов, которая обеспечивает стабильное транспортное сообщение в районе. Помимо нее, часть земельных участков будет отдана под проезжую часть. Предлагается расширение проспекта за счет сужения центральной разделительной полосы, уширение дороги для отстоя транспорта и посадки/высадки пассажиров", – заявил глава ведомства Константин Тимофеев.

Развитие ТПУ до 2020 года

По словам чиновника, предполагается построить новый переход через Пролетарский проезд, а также реконструировать старые. Основная задача проекта – решить транспортные проблемы территории, отметил он.

Сейчас градостроительная комиссия Москвы направила этот проект на рассмотрение на публичных слушаниях.

Ранее M24.ru сообщало, что еще на четырех ТПУ планируется открыть парковки более, чем на 6,5 тысяч машино-мест.

Речь идет о ТПУ "Алма-Атинская", "Хорошевская" ("Полежаевская"), "Новокосино" и "Люберецкая" ("Косино-Ухтомская"). На двух из них планируется организовать подземные парковки, а на остальных – перехватывающие и плоскостные.