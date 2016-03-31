Размер штрафа за нарушение ПДД могут привязать к цене автомобиля

Автоинспекторы смогут изымать права за опасное вождение на месте

Размер штрафа за нарушение ПДД могут привязать к стоимости автомобиля. Об этом заявил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам Ликсутова, увеличение штрафных санкций для более дорогих автомобилей довольно разумное решение.

Предполагается, что стоимость машины будет определяться либо через КАСКО, либо с помощью специальных справочников, которые используются на таможне.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу безопасности дорожного движения призвал повысить ответственность водителей за нарушения ПДД.

Между тем, за прошлый год ГИБДД собрала штрафов в общей сложности на 70 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше, чем в 2014-м. Более половины постановлений выписано за превышение скорости на 20-40 километров в час. Среди рекордсменов по количеству нарушений – Москва и Подмосковье. Как пояснили в ГИБДД, основная причина – увеличение автоматических камер, которые "отлавливают" больше нарушителей.