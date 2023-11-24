Сохранить прошлое: каким объектам в Москве вернули исторический облик в 2023 году

В Москве была завершена реставрация доходного дома Натальи Тюляевой. Специалисты вернули зданию исторический облик, восстановив планировку и декор. В целом к 2023 году в городе отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры. Рассказываем, какие знаковые объекты столицы получили новую жизнь за последнее время.



С заботой об истории

Здание Южного речного вокзала. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году программа реставрации в столице преодолела серьезный рубеж. В городе удалось возродить свыше двух тысяч памятников архитектуры. Количество объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, с 2010 года сократилось более чем в 7 раз.





Сергей Собянин мэр Москвы Таких объемов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. Забота о сохранении московской старины объединила городские власти, федеральные ведомства, религиозные общины и многочисленных частных владельцев памятников архитектуры.

По словам мэра, серьезная заслуга в этом также принадлежит столичным реставраторам, которые работают не покладая рук. Только за прошлый год им удалось подарить второе дыхание свыше 200 памятникам архитектуры.



Доходный дом Тюляевой

Доходный дом Натальи Тюляевой, который построили в 1900 году, находится на улице Забелина. Здание сочетает в себе стиль эклектики и элементы модерна. Оно является объектом культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль городской усадьбы Н. А. Сумарокова – Н. А. Тюляевой.

Еще до революции здесь располагались квартиры, каждая из которых целиком занимала отдельный этаж, рассказал Сергей Собянин. В части помещений с тех времен сохранились декоративная отделка потолков и изразцовые угловые печи.





Сергей Собянин мэр Москвы Со временем в доме появилось множество перегородок, но реставраторы восстановили историческую планировку и декор. Кроме того, раскрыли вход со стороны главного фасада.

При выполнении работ специалисты ориентировались на архивные снимки и документы. По ним удалось восстановить панно с растительным орнаментом. Кроме того, были отреставрированы кровля и калитка, воссозданы деревянные окна.



Доходный дом купца Абрикосова

Исторический облик вернули и доходному дому с квартирой купца Абрикосова, который находится в Потаповском переулке. Несмотря на то что уникальные палаты XVII века пережили пожар и перестройки, здесь сохранились старые интерьеры. В период СССР в доме располагались коммунальные квартиры. Для увеличения площади зданию сверху добавили еще два этажа.





Сергей Собянин мэр Москвы На момент реставрации дом был в аварийном состоянии. Специалисты восстановили фасады, планировку, интерьеры времен последних дореволюционных владельцев – купцов Абрикосовых. Они жили на первом и втором этажах.

Примечательно, что именно эта семья под своей фамилией создала кондитерскую фабрику, которая впоследствии была переименована и сегодня известна всем россиянам под названием "Бабаевская".



Дом пионеров на Воробьевых горах

В конце лета завершились реставрационные работы во Дворце пионеров на улице Косыгина. Этот объект культурного наследия построили в 1958–1962 годах. Он является ярким примером советского модернизма. В настоящее время локация превратилась в крупнейшее учреждение дополнительного образования в стране.

В ансамбль Дворца входят семь корпусов. Из них большая часть ни разу не проходила реставрацию. В пяти корпусах работы велись с января по август этого года. Специалисты восстановили в помещениях оригинальное архитектурно-художественное оформление, приспособив все под современные запросы.

Исторический облик вернули фасадам, воссоздали панно и снаружи, и внутри здания, заменили витражное остекление, отремонтировали полы, лестницы, стены, кровлю и не только. В порядок привели и территорию в 10 гектаров вокруг Дворца. Для этого использовали архивные и исторические материалы.



Доходный дом графа Татищева

Одно из строений доходного дома графа Татищева на Пятницкой улице тоже отремонтировали. Его построили в 1913 году. Тогда действительный статский советник Владимир Татищев решил создать комплекс доходных домов, которые примыкали бы к его особняку. В итоге были спроектированы три здания в неоклассическом стиле. В доме, который отремонтировали, располагаются по две квартиры на этаже.

Реставраторам удалось спасти старинную лепнину. Они очистили и восстановили пилястры, откосы, барельефные медальоны и межэтажные пояса.



Театр эстрады

Спустя четыре года кропотливых реставрационных работ осенью был открыт Театр эстрады на Берсеневской набережной. За это время специалистам удалось восстановить его историческую планировку, привести в порядок интерьеры, включая гипсовый декор.





Сергей Собянин мэр Москвы Комплексная реставрация потребовала четырех лет кропотливой работы – с 1961 года здесь ни разу не делали капитальный ремонт.

В самом зале и фойе воссоздали паркет из древесины, также отремонтировали буфеты, технические, административные и подсобные помещения. Новую жизнь вдохнули и в сцену. Здесь заменили механическое оборудование и системы освещения, звукоусиления, озвучивания и не только. Смотреть спектакли в театре стало еще приятнее за счет установки новых кресел в зрительном зале. Кроме того, для бельэтажа и партера были смонтированы акустические системы раздельного озвучивания.

