На БКЛ пройдено порядка 91% тоннелей – гендиректор "Мосинжпроекта"

Независимо от условий пандемии, в которых оказалась столица в текущем году, строительство метро в Москве шло в соответствии с утвержденным планом. Управляющая компания по строительству московского метро инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" продолжает активные работы по возведению новых линий и станций. О проектах и планах компании в метростроении рассказал генеральный директор инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

– Юрий Николаевич, что на данное время реализуется "Мосинжпроектом" в области строительства метро в Москве?

В настоящий момент холдинг "Мосинжпроект" реализует главную задачу, поставленную мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой столичного Стройкомплекса Андреем Бочкаревым, – строительство новых линий и станций московского метро. Так, за 10 лет работы с участием специалистов компании введено 48 новых станций и 98 километров линий подземки, реконструировано или построено с нуля 10 электродепо.

– Какие объекты метро были закончены в нынешнем году?

В марте открылись шесть новых станций метро – "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово" на Некрасовской и Большой кольцевой линиях.

Кроме того, "Мосинжпроект" как один из операторов важнейшей программы по развитию транспортно-пересадочных узлов Москвы создал и продолжает развивать на базе станции "Нижегородская" крупнейший не только в Москве, но и Европе одноименный ТПУ. Здесь уже создана не только комфортная зона пересадки между разными видами транспорта, но и полноценное функциональное общественное пространство с большой площадью озеленения. Также в состав ТПУ "Нижегородская" входит Объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) высотой пять этажей. Здание будет совмещать в себе две функции: распределение потоков пассажиров метрополитена, МЦК и пригородных электричек Курского направления МЖД, а также размещение персонала эксплуатирующих служб метрополитена и персонала остановочного пункта Нижегородская Курского направления МЖД.

В августе был сдан в эксплуатацию второй этап электродепо "Руднево" для обслуживания Некрасовской линии метро – теперь здесь можно проводить диагностику работающих на линии поездов. На 99,9% готово электродепо "Братеево", сдача объекта задерживается из-за пандемии. Планируем завершить первый этап реконструкции депо "Сокол".

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

– Расскажите пожалуйста, какой объект Московского метрополитена является приоритетным на данный момент?

Сейчас приоритетным является строительство важного и масштабного для Москвы мегаобъекта – Большой кольцевой линии метро, на всех участках которой ведутся активные строительные работы. В настоящее время пройдено порядка 91% тоннелей, общая строительная готовность составляет почти 70%. Общая протяженность линии с 31 станцией составит около 70 километров. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.

Также строится Троицкая линия метро – работы идут на пяти станциях первой очереди строительства, уже закончена проходка пяти тоннелей из восьми, к концу года планируется завершить еще один.

Развернуто строительство трех станций Люблинско-Дмитровской линии до "Физтеха", начата проходка на трех оставшихся участках, один тоннель между "Улицей 800-летия Москвы" и станцией "Лианозово" и два – от "Лианозова" до "Физтеха".

Также активно строятся станции "Пыхтино" и "Внуково" на продлении Калининско-Солнцевской линии. На "Пыхтине" ведется устройство монолитных конструкций станции, на "Внукове" близится к завершению устройство ограждающих конструкций котлована и вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. На завершающем этапе – возведение опор метромоста между станциями "Пыхтино" и "Внуково". Началось проектирование двух новых радиальных линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской.