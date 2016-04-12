Этой зимой москвичи получали меньше сезонных травм по сравнению с предыдущей

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Прошедшей зимой в Москве было отмечено на 20 процентов меньше случаев сезонного травматизма, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума правительства столицы.

"Говоря о статистике – если сравнить с предыдущим годом, количество обращений по травмам стало на 20 процентов меньше", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Бирюков отметил, что этой зимой столбик термометра 82 раза переходил через отметку в ноль градусов, что способствовало образованию гололедицы. В предыдущем году таких переходов было на 10 меньше – 72.

Он также напомнил о статистике 2010–2011 годов. По сравнению с показателями того периода, травм этой зимой было меньше в четыре раза.





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Напомним, столичные власти не планируют отказываться от противогололедных материалов при уборке улиц в зимний период.

Ранее Петр Бирюков доложил мэру Москвы Сергею Собянину, что отопительный сезон в столице прошел без сбоев и аварий. По его словам, прошедший отопительный период и в целом зимний период был достаточно непростым – и теплым, и холодным. Однако энергетические системы выдержали заданный режим.

В настоящий момент в Москве уже идет подготовка к следующему отопительному сезону.