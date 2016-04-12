В День России в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Городское хозяйство

12 апреля 2016, 13:39

Этой зимой москвичи получали меньше сезонных травм по сравнению с предыдущей

гололед городское хозяйство коммунальное хозяйство

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Прошедшей зимой в Москве было отмечено на 20 процентов меньше случаев сезонного травматизма, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума правительства столицы.

"Говоря о статистике – если сравнить с предыдущим годом, количество обращений по травмам стало на 20 процентов меньше", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Бирюков отметил, что этой зимой столбик термометра 82 раза переходил через отметку в ноль градусов, что способствовало образованию гололедицы. В предыдущем году таких переходов было на 10 меньше – 72.

Он также напомнил о статистике 2010–2011 годов. По сравнению с показателями того периода, травм этой зимой было меньше в четыре раза.


[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/280]Как оказать помощь при обморожении[/URLEXTERNAL]


Напомним, столичные власти не планируют отказываться от противогололедных материалов при уборке улиц в зимний период.

Ранее Петр Бирюков доложил мэру Москвы Сергею Собянину, что отопительный сезон в столице прошел без сбоев и аварий. По его словам, прошедший отопительный период и в целом зимний период был достаточно непростым – и теплым, и холодным. Однако энергетические системы выдержали заданный режим.

В настоящий момент в Москве уже идет подготовка к следующему отопительному сезону.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать