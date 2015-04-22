Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля 2015, 16:45

Культура

Коллекционер винтажных советских электрогитар обучит игре на "весле"

Фото: www.dmitrymaloletov.ru

23 апреля в Центральном доме работников искусств в рамках выставки советских электрогитар состоится мастер-класс российского гитариста, композитора и продюсера Дмитрия Малолетова.

Дмитрий – один из немногих музыкантов России, который играет на гитаре двуручным теппингом. Он также является автором учебных пособий по "фортепианной" технике игры на электрогитаре.

В ходе мероприятия музыкант расскажет не только о своем собственном творчестве, но и о феноменальном явлении – появлении советских электрогитар. Они имеют причудливую форму, а их звучание – вызов гитарной классике. На них не исполняют Карулли и Каркасси.

Эти инструменты созданы под советский саунд: от всевозможных ВИА до рока 80-х и 90-х. В конце 60-х на ленинградской фабрике им. Луначарского запустили производство первой серийной электрогитары "Тоники". В народе за причудливую форму ее прозвали "лопатой" и "веслом".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 23 апреля в 17.30
  • Что: музыкальный мастер-класс
  • Кто: Дмитрий Малолетов
  • Кому смотреть: поклонникам советской электрогитары

]

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
гитаристы прямые трансляции русский рок Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru электрогитары Washburn days in Russia

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика