Коллекционер винтажных советских электрогитар обучит игре на "весле"

Фото: www.dmitrymaloletov.ru

23 апреля в Центральном доме работников искусств в рамках выставки советских электрогитар состоится мастер-класс российского гитариста, композитора и продюсера Дмитрия Малолетова.

Дмитрий – один из немногих музыкантов России, который играет на гитаре двуручным теппингом. Он также является автором учебных пособий по "фортепианной" технике игры на электрогитаре.

В ходе мероприятия музыкант расскажет не только о своем собственном творчестве, но и о феноменальном явлении – появлении советских электрогитар. Они имеют причудливую форму, а их звучание – вызов гитарной классике. На них не исполняют Карулли и Каркасси.

Эти инструменты созданы под советский саунд: от всевозможных ВИА до рока 80-х и 90-х. В конце 60-х на ленинградской фабрике им. Луначарского запустили производство первой серийной электрогитары "Тоники". В народе за причудливую форму ее прозвали "лопатой" и "веслом".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 23 апреля в 17.30

23 апреля в 17.30 Что: музыкальный мастер-класс

музыкальный мастер-класс Кто: Дмитрий Малолетов

Дмитрий Малолетов Кому смотреть: поклонникам советской электрогитары



