Коллекционер винтажных советских электрогитар обучит игре на "весле"

Фото: www.dmitrymaloletov.ru
23 апреля в Центральном доме работников искусств в рамках выставки советских электрогитар состоится мастер-класс российского гитариста, композитора и продюсера Дмитрия Малолетова.
Дмитрий – один из немногих музыкантов России, который играет на гитаре двуручным теппингом. Он также является автором учебных пособий по "фортепианной" технике игры на электрогитаре.
В ходе мероприятия музыкант расскажет не только о своем собственном творчестве, но и о феноменальном явлении – появлении советских электрогитар. Они имеют причудливую форму, а их звучание – вызов гитарной классике. На них не исполняют Карулли и Каркасси.
Эти инструменты созданы под советский саунд: от всевозможных ВИА до рока 80-х и 90-х. В конце 60-х на ленинградской фабрике им. Луначарского запустили производство первой серийной электрогитары "Тоники". В народе за причудливую форму ее прозвали "лопатой" и "веслом".
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20.00.
- Когда смотреть: 23 апреля в 17.30
- Что: музыкальный мастер-класс
- Кто: Дмитрий Малолетов
- Кому смотреть: поклонникам советской электрогитары
