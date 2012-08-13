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Жизнь в мире

13 августа 2012, 12:22

Дневники Олимпиады: день пятнадцатый

гимнастика бег гребля дневник Олимпиады золото прыжки в высоту ходьба жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Поход за золотом Сергея Кирдяпкина

Россиянин Сергей Кирдяпкин выиграл золотую медаль в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпиаде, сообщает Интерфакс.

Серебро завоевал представитель Австралии Джаред Таллент, а третье место досталось китайцу Тяньфену Си.

Другие наши атлеты – Игорь Бакулин и Сергей Ерохин – долгое время находились в лидирующей группе, но не смогли вмешаться в распределение мест на пьедестале.

Стоит отметить, что Кирдяпкин почти половину дистанции провел в погоне за лидерами, которыми были Бакулин, Ерохин и Таллент. Примерно за 15 километров до финиша наш легкоатлет начал уходить в отрыв. Соперники организовали погоню, но все их усилия оказались тщетными – Сергей победил, установив новый олимпийский рекорд.

Быстрее ветра

Россиянка Мария Савинова стала олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Серебро досталось спортсменке из ЮАР Кастер Семеня, а бронзовым призером соревнований стала другая представительница России – Екатерина Поистогова.

Главным фаворитом перед началом забега считалась южноафриканская легкоатлетка.

Семеня известна не только своими достижениями в беге, но и тем, что это единственная спортсменка, которой пришлось проходить специальное обследование на принадлежность к женскому полу.

Нашим “художницам” по-прежнему нет равных

Российская гимнастка Евгения Канаева завоевала золотую награду в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх в Лондоне. Второе место заняла другая представительница нашей страны – Дарья Дмитриева, а замкнула пьедестал белоруска Любовь Чаркашина.

Художественная гимнастика продолжает оставаться “чисто российской”. Пока никто не может на равных конкурировать с нашими девушками в борьбе за золото в этом виде спорта.

Уверенная победа наших гребцов

Россияне Юрий Постригай и Алексей Дьяченко одержали победу на турнире по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Лондоне.
Серебряные награды достались представителям Белоруссии Роману Петрушенко и Евгению Михневу, а третье место заняли британцы Лайам Хэт и Джон Шофильд.

Наш дуэт показал в квалификации лучший результат и считался главным претендентом на первое место.

Елена Лашманова и её неожиданное золото

На соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 километров среди женщин олимпийское золото выиграла россиянка Елена Лашманова. Второе место заняла другая представительница России – Ольга Каниськина, а замкнула тройку сильнейших китаянка Цеян Шенцзе.

Перед началом состязаний главным фаворитом считалась Каниськина, действующая олимпийская чемпионка Пекина. Но Лашмановой удалось практически невозможное – не только опередить нашу прославленную легкоатлетку, но и установить новый мировой рекорд!

Триумф Анны Чичеровой

Россиянка Анна Чичерова стала золотым призером Олимпийских игр в Лондоне, одержав победу в финале турнира по прыжкам в высоту. Другой нашей спортсменке – Анне Школиной – удалось выиграть бронзу. Второе место завоевала американка Бриджетта Барретт.

После ухода легендарной хорватской прыгуньи Бланки Власич, основным фаворитом любых соревнований по прыжкам в высоту считается Чичерова. Свой статус Анна подтвердила уверенным выигрышем состязаний в Лондоне-2012

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