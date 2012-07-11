Власти готовятся назвать место для московского Гайд-парка

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Место для организации в Москве аналога лондонского Гайд-парка может быть определено уже в ближайшее время. Пока рабочая группа, занимающаяся вопросом организации площадки для дискуссий, выбирает из четырех вариантов.

"Материалы обобщены. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Мы обсудим четыре варианта. Остановимся на каком-то одном варианте и попробуем организовать пилотный проект", - сообщил "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

Напомним, что идея создания в Москве аналога лондонского Гайд-парка, где каждый желающий мог бы открыто высказать свое мнение, возникала не раз. Так, еще летом 2009 года московские власти предложили подобную площадку в парке Горького, которая могла бы вместить до четырех тысяч человек.

К этой идее вернулись в 2012 году, когда в Москве стали проходить многочисленные акции оппозиции, которые, как заявляли власти, мешают жизни столицы.

24 мая правительство Москвы открыло в интернете общественное обсуждение о создании такого парка, а уже 2 июля представитель мэрии Алексей Майоров заявил, что он появится уже осенью. По его словам, рассматриваются четыре варианта организации московского аналога Гайд-Парка - Болотная площадь, Лужники, Парк Горького и Сокольники.