iPhone 6: "Выбора не остается, да и зачем он тебе нужен?"

Фото: apple.com

В 1984 году в США вышел один из самых легендарных рекламных роликов в истории. Снятый режиссером "Чужого" и "Бегущего по лезвию" Ридли Скоттом ролик, стоивший тогда баснословных денег (в валюте 2014 года почти 3 млн долларов), произвел настоящий фурор. Это была реклама компьютера Apple Macintosh, главного конкурента доминировавшей тогда IBM.

Спустя 30 лет, уже без Стива Джобса, но с капитализацией в почти 600 млрд долларов Apple представила нам свои новые продукты в линейке iPhone, а так же часы, призванные стать идеальным дополнением вашего смартфона. Лично мне – грустно. И не столько потому что я не увидел рекламного размаха 30 летней давности, хотя и это тоже. Мне грустно, потому что компания, которая когда-то первая поставила инновации и нано-технологии на службу простому потребителю, компания, которая реально стремилась сделать нашу жизнь легче, сегодня превратилась в самого настоящего наркоторговца, где в качестве наркотика она использует свой новый слегка модернизированный гаджет, но без которого зависимый не сможет жить.

Фото: apple.com

А ведь как все хорошо начиналось тогда, в далеком 2001 году, когда широкой публике был впервые представлен iPod. Это был первый плеер, на жестком диске которого могло быть записано до 10 Гб музыки. По тем временам – неслыханная роскошь. Законы бизнеса, в отличие от законов экономики, очень просты – дай потребителю то, чего он хочет, пойми, чем на самом деле занимается твоя компания, и занимайся тем, что у тебя получается лучше всего. Стив Джобс, стоявший тогда у руля компании прекрасно понимал, что невозможно сделать плеер, который превосходил бы качеством звука тогдашние Sony Walkman. Следовательно, потребителю нужно дать другую возможность – всегда, в любом месте и в любое время иметь возможность доступа к любимой музыке. Вспомните 2001 год и свои плееры тогда – кассетные и CD-плееры с возможностью воспроизводить MP3-диски, а это максимум 700 Мб. Каждый год компания Apple выпускала обновленную версию iPod, увеличивая объем памяти, и к 2007 число проданных устройств превысило 110 млн единиц.

Вы можете спросить: ну а как же компьютеры Apple – MacBook и iMac? Здесь сработала цепная волна от iPod. Персональные компьютеры, которые производила компания Apple, были в меньшей степени ориентированы на простых пользователей. Главным их преимуществом были и остаются мощности, предназначенные для работы с графикой, фотографией и 3D-моделированием, то есть все то, что необходимо профессионалам в этих областях. Именно поэтому большая часть ПО, предназначенная для работы в этих сферах, оптимизирована для MacOS: во многих дизайнерских мастерских, на телевидение, и т.д. стоят компьютеры фирмы Apple – это удобно и эффективно.

Фото: apple.com

После прорыва с плеером iPod Apple должна была сделать что-то столь же уникальное и прорывное, то, что взорвет рынок. Именно тогда на свет и появился первый iPhone. И вновь компания предложила нам возможность – легкий, удобный, отличающийся красивым дизайном и прочим смартфон. Вот только все это уже было вторично, потому что компания смогла сделать главное – посредством своего плеера iPod компания смогла зародить зернышко бренда Apple в головах людей. Теперь Apple – это не просто компания, которая производит гаджеты, – это еще и стиль жизни. Вам не нужно много думать, а еще меньше вам нужно делать – просто жмите на кнопку приложения, и все случится само. У вас так мало времени на себя и жизнь, поэтому iPhone не будет тратить его, наоборот экономить, ведь простота – это залог успеха у потребителя. Да и вообще, разве Apple – это не круто, разве это не то, что было, есть и будет модно? Разве не Apple у ваших друзей? На этом, собственно, и все – простая и гениальная маркетинговая стратегия в действии. Дай потребителю возможности – пускай они ему и не нужны, но зато они есть.

Фото: apple.com

И вот он, итог: мы покупаем iPhone, чтобы сделать нашу жизнь проще и веселее, всего несколько нажатий и – вуаля! – результат. Затем наш iPhone морально устареет. Ведь появятся новые приложения, с которыми, если ты захочешь, то сможешь свернуть горы и даже больше. Тебе дают новые возможности, о которых ты мог не знать или которые тебе просто никогда не были нужны. Но ведь они появились! И как мы можем пройти мимо. Тем более что с новой iOS ваш iPhone уже плохо справляется, ведь для нее требуется более мощный чип, который встроен в новый смартфон от Apple… Выбора не остается, да и зачем он нужен? И не важно, что в России мы можем использовать от силы 35-50% возможностей iPhone, главное, чтобы он у нас был. И был – новым!

Печальная ирония – в ролике 1984 года компания Apple позиционировала себя как борца с массовым продуктом, который обезличивает потребителей, лишает их индивидуальности, превращая в серую массу пользователей IBM… Замените серый цвет на белый и логотип из трех букв на надкусанное яблоко, затем добавьте немного социальных сетей, манию лайков и фотографий каждого мгновения

Фото: apple.com

собственной никчемной жизни, которыми нужно поделиться с такими же, как и вы, и немного разбавьте это томительными месяцами ожидания, когда Большой Брат из Купертино расскажет о новой дозе, за который вы выстроитесь в очередь и заплатите столько, сколько попросит Большой Брат. Ведь мы любим Большого Брата…

P.S.: Сей крик разума написан на домашнем iMac с iPhone 5S, лежащим рядом, и iPod Classic, ждущим в кармане куртки.



Константин Цыганков