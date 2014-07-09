"Я унижу тебя, как Германия": Самые крупные разгромы в истории футбола

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Минувшей ночью весь мир сочувствовал сборной Бразилии по футболу, которая в полуфинальном матче с Германией испытала невиданное ранее унижение. Подопечные Иоахима Лева воплотили в жизнь самые смелые мечты немецкого кинематографа, буквально уничтожив пентакампеонов – 7:1. Спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов вспоминает самые крупные разгромы в истории мирового футбола, по сравнению с которыми произошедшее в Белу-Оризонти было матчем равных соперников.

Самый первый разгром

В то время, когда в Российской империи еще играли в лапту и городки, в Шотландии и Англии уже вовсю пинали кожаный снаряд от ворот до ворот. В конце XIX века еще не сложились как следует профессиональные коллективы футболистов, поэтому зачастую встречи представляли собой настоящее избиение слабой команды любителей более мастеровитыми оппонентами, которые научились хотя бы правильно принимать мяч и бить по воротам.

Самый крупный счет тех времен был зафиксирован в 1885 году в матче Кубка Шотландии. Поднаторевшие в футбольном деле игроки "Эрбоат" безжалостно расправились со своими юными оппонентами из "Бон Аккорда" - 36:0. Долгие годы этот результат оставался непревзойденным, а некоторые историки от футбола до сих пор считают его рекордным, ведь никаких сведений о том, что матч мог быть договорным, не сохранилось.

Крупнейший разгром

О каких странах вспоминают прежде всего, когда речь о футболе? Англия, Франция, Бразилия, Германия, ну, или Россия, если уж надо привести пример какой-либо сборной, которой всегда раздают авансы, остающиеся неоправданными. Однако в 2002 году футбольная география значительно расширилась, на футбольной карте появилась такая экзотическая страна, как Мадагаскар.

Когда читатель слышит название этого государства, он туманно представляет себе далекую страну с чуть ли не марсианскими пейзажами, лемурами на деревьях и героями одноименного мультфильма. Оказывается, на Мадагаскаре тоже увлекаются футболом и даже пытаются в него играть. Не очень, правда, успешно.

Жулио Сезар пропускает очередной гол от сборной Германии. Фото: ИТАР-ТАСС

Так, в 2002 году главное футбольное событие года на острове оказалось бессовестно испорчено игроками команды "Стад Олимпик Л’Эмирн", которая считалась главным претендентом на победу. По регламенту турнира, победителем первенства должна была стать команда, удачнее всего выступившая в своеобразном "Финале четырех". Но к своему третьему поединку "эмирновцы" подошли в том состоянии, когда победа уже не нужна – они лишились всяких шансов в первых двух матчах. Виновник был найден быстро - и им оказался, конечно же, судья, который безосновательно, по мнению наставника "Стад Олимпик Л’Эмирн" назначил пенальти в ворота его команды.

В финальном матче на поле была только одна команда – "Стад Олимпик Л’Эмирн". В знак протеста против действий неизвестного миру арбитра "эмирновцы" принялись яростно забивать в свои ворота. Они предавались этому занятию столь ожесточенно, что соперник через минут пять такого футбола уютно расположился на траве, наблюдая за происходящим. К концу встречи счет достиг поистине космических цифр – 0:149. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и мы можем быть уверены, что даже в далеком будущем он останется непревзойденным. По крайней мере, в честной игре.

Македонские подвиги

В 1979 году знатно зажгли в одной из районных лиг чемпионата Югославии. За выход в высшую лигу боролись две команды "Дебарца" и "Илинден-1903". По всем дополнительным показателям клубы были равны, и результат противоборства определялся только лишь разницей мячей. У "Дебарцы" она была чуть лучше, поэтому в последнем туре у них была лишь одна задача – обыграть соперника с такой же разницей, как и "Илинден".

Однако тренер "Дебарцы" не без оснований опасался – "Илинден" может обыграть соперника крупнее, чем его собственный клуб. И решил поступить по-хитрому, сопернику "Илиндена" "Младости" предложили сорвать матч за неплохие деньги. Ну, понятно, в середине игры футболисты "Младости" обижаются на какой-нибудь офсайд и дружно уходят с поля. "Илинден" получает техническую победу со счетом 3:0, а хитрая "Дебарца" тем временем "наклепает" своим противникам из "Градинара" мячей так 5.

Фанат сборной Бразилии перед матчем. После матча фанаты уже не выглядели такими радостными. Фото: ИТАР-ТАСС

Но в "Илиндене" быстро узнали о коварном предложении "Дебарцы" и перебили ставку конкурентов. Тренер "Младости", положив в карман ключи от новенькой машины, обратился к игрокам с проникновенной речью. Мол, ребята, дело особой важности, нам надо пропустить, а сколько неизвестно, но там скажут, не подведите. И ребята не подвели.

Каждая из команд заслала на матч противника шпионов, которые по радио, а то и просто перебежками оповещали свою команду о том, как развиваются события в параллельном поединке. Тогда еще не было скайпа и телефонов, поэтому отчеты приходили с некоторым опозданием.

После первого тайма "Илинден" выигрывал со счетом 11:0. Коварная "Дебарца" к тому моменту уже оформляла четырнадцатый гол. Дальше события развивались по совсем космическому сценарию. Судья матча "Илиндена" без зазрения совести продлил отдых команды на полчаса. В итоге, когда "Илинден" забивал 25-й гол, "Дебарца" закатывала 50-й.

Самое интересное началось в конце поединка, который проходил в селе Долно Лакочерей (родном для "Дебарцы"). Футболисты, рефери и тренеры узнали, что счета 57:0 не хватает для выхода в следующий раунд, поскольку "Илинден" выиграл у "Младости"... 134:1. Кстати, единственный мяч "Младости" был забит, когда какой-то местный марадона приличия ради выбил мяч от своих ворот. И попал в чужие.

Судья принял новаторское решение компенсировать немножко времени, ведь в матче было очень много остановок. Выяснилось, что "немножко" по-македонски – это полчаса, за которые футболисты "Дебарцы" при деятельном участии противников закатили им еще 31 мяч. Да-да, в протоколе матча так и было написано, на последней минуте игры забито именно столько. Но итоговый счет поединка – 88:0 – никак не устроил "Дебарцу".

Болельщик сборной Германии не верит своим глазам. Это всего лишь 7:1, а если бы было 88:0? Фото: ИТАР-ТАСС

Впрочем, не устроил он и "Илинден", потому что этими потрясающими воображение матчами очень живо заинтересовались в Югославской федерации футбола. Все четыре клуба были расформированы, футболисты дисквалифицированы на год, а арбитрам пожизненно запретили брать в руки свисток.

Особенно позабавили мировое сообщество выдержки из послематчевых интервью.

Послематчевые интервью Илия Ристевски, тренер "Младости" : "Организация отличная. Арбитры отсудили хорошо. Результат, с учетом слабости команды "Младость", реален". : "Организация отличная. Арбитры отсудили хорошо. Результат, с учетом слабости команды "Младость", реален". Любе Размоски, тренер "Илиндена": "Игра корректная и честная. Арбитры отсудили хорошо. С учетом важности встречи, результат реален". Миливой Левеев, тренер "Дебарцы": "Желтые карточки распределены правильно. Арбитры отсудили хорошо".





Нигерийские шедевры

Уж сколько раз твердили миру, что наступать на одни и те же грабли не следует, но в Нигерии с этой прописной истиной оказались знакомы не все. История, произошедшая в Македонии, имела место быть и на Черном континенте, причем совсем недавно – в прошлом году.

В низшей лиге нигерийского чемпионата шла адская "заруба" и беспощадный бой за право повышения в классе. Претендентов на единственную путевку было два: "Плато Юнайтед Фидерс" и "Полис Машин". Перед последним туром им требовалось одно – победить с лучшей разницей мячей, чем у конкурента.

Дальше произошло то же самое, что и в Македонии. И "Плато", и "Полис Машин" вошли в раж и во втором тайме учинили настоящий беспредел, в ходе которого в ворота их соперников было забито в общей сложности 146 мячей. Журналист, присутствовавший на одном из матчей, заявил, что видел "возмутительные автоголы и чудовищную игру вратарей". Впрочем, не менее здорово выглядели и игроки каждой из проигравших команд, которые оперативно доставляли мяч в центр поля после очередного взятия ворот, дежурили около своих ворот, чтобы форварды противника ненароком не забрались в офсайд и активно добивали снаряд в сетку, когда меткости нападающих хватало лишь на попадание в штангу.

Активно проявили себя и судьи, которые для приличия выдали игрокам соперников по паре желтых карточек и участвовали в быстрейшей доставке мяча на центр поля.

Тренировка сборной Нигерии перед матчами чемпионата мира. Фото: ИТАР-ТАСС

В заочном соревновании победил "Плато Юнайтед Фидерс", который наколотил противникам 79 мячей. Игроки "Полис Машин" сумели поразить ворота соперника "всего" 67 раз.

Разумеется, и победители, и проигравшие, и судьи получили "призы" от Нигерийской федерации футбола за любовь к честной борьбе. "Косвенные доказательства чрезвычайно велики и приводят к единственному выводу — о договорных матчах беспрецедентного характера, которые опозорили на весь мир Нигерийскую футбольную федерацию в частности и нацию в целом", - говорится в заявлении этой самой федерации. Тут они, надо признать, попали в яблочко – никогда ранее нигерийским клубным футболом не интересовались во всем мире столь широко.

Кстати, за девять лет до нигерийцев схожую методику опробовали в Индии, где один матч завершился со счетом 61:1, а второй - 55:1. Спрашивается, зачем голы "престижа" забивали?

Самый крупный разгром в матчах сборных

Но что мы все о договорняках, давайте о честных матчах. Вот сборная Австралии, например, отметилась просто космическим результатом в поединке с командой Восточного Самоа, который состоялся в 2001 году и имел официальный статус. Австралийцы вволю покуражились над самоанскими любителями и отправили в сетку ворот противника 31 мяч.

Об уровне сборной Восточного Самоа красноречиво свидетельствует тот факт, что три "ведущих исполнителя" этой команды не смогли принять участие в матче из-за уроков в школе. "Опытных" одиннадцатиклассников пришлось заменить совсем юными футболистами и, разумеется, исключительно из-за этого Самоа проиграло со счетом 0:31. Бывает…

ПСВ умудрилось проиграть в гостях новосибирской "Сибири" в Лиге Европы. Фото: ИТАР-ТАСС

Самый крупный разгром последних пяти лет в европейских чемпионатах

В европейских футбольных чемпионатах на самом высшем уровне порой тоже происходят весьма любопытные вещи. И договорняками-то это не назовешь, но вот назвать такой результат ожидаемым – никак нельзя.

В 2010 году отличились голландские ПСВ и "Фейеноорд". Это вам не "Дебарца" какая-нибудь с "Полис Машин", а серьезные ребята. Эти самые серьезные ребята устроили невероятный карнавал с потрясающим воображение результатом для европейского клубного чемпионата, ПСВ переиграл "Фейеноорд" со счетом 10:0.

Справедливости ради стоит сказать, что основная масса мячей была забита во втором тайме, когда роттердамцы играли в меньшинстве. У их соперника получалось абсолютно все, а в довершение разгрома еще и рефери назначил пенальти.

Кстати, в составе ПСВ дублем отметился Балаш Джуджак, который ныне выступает за столичное "Динамо". В составе "Фейеноорда" нашелся и антигерой – защитник Бруно Мартинс Инди, который забил в свои ворота. Сейчас он вряд ли вспоминает о том трагическом для него моменте, ведь он выступает за сборную Голландии, которая борется за выход в финал чемпионата мира.

Дмитрий Лоськов. Фото: ИТАР-ТАСС

Самый крупный разгром в российском чемпионате

Но не стоит думать, что в российском футболе не бывает таких ярких матчей. Еще как бывают! В ноябре 2000 года рекорд установили "Локомотив" и "Уралан". В поединке, который ни для одной из команд ничего не решал, "железнодорожники" вволю покуражились над немотивированными элистинцами, "отгрузив" им девять мячей. "Уралан" в ответ смог противопоставить только грубую игру, которая никаких дивидендов им не принесла.

Главным голеадором "красно-зеленых" в тот день стал капитан команды Дмитрий Лоськов, который оформил хет-трик уже к перерыву. Впрочем, место на табло нашлось не только для него, свои фамилии там зажгли Булыкин, Терехин, Евсеев, Маминов и Черевченко.

"Уралан" "ожил" лишь при счете 0:8. Элистинцы поняли, что если пропустят еще один мяч, то станут авторами не слишком приятного достижения. Они попытались перевести игру на чужую половину поля и… получили девятый мяч от Дмитрия Булыкина.

После матча журналисты вволю поиздевались в своих статьях над калмыками. "Такой аморфной, ни на что не способной команды высший дивизион чемпионата России еще не знал", - писал, кажется, "Спорт-Экспресс". Прошло 14 лет, а рекорд "Локомотива" и "Уралана" все еще стоит. Может, оно и к лучшему.

Василий Макагонов