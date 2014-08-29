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Спорт

29 августа 2014, 13:16

Дзюба попал в окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи

футбол сборная России по футболу Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Фабио Капелло определился с окончательным списком игроков для подготовки к товарищескому матчу с командой Азербайджана и встрече отборочного цикла ЧЕ-2016 с Лихтенштейном, сообщается на официальном сайте РФС.

В состав вошли 25 футболистов, в том числе форвард "Спартака" Артем Дзюба, который не попал в заявку на Чемпионат мира в Бразилии.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Юрий Лодыгин ("Зенит" Санкт-Петербург), Артем Ребров ("Спартак" Москва).

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин (все — ЦСКА Москва), Владимир Гранат ("Динамо" Москва), Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк (оба — "Спартак" Москва), Андрей Семенов ("Терек" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург).

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак" Москва), Игорь Денисов ("Динамо" Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Магомед Оздоев ("Рубин" Казань), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба — "Зенит" Санкт-Петербург).

Нападающие: Артем Дзюба ("Спартак" Москва), Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба — "Динамо" Москва), Максим Канунников ("Рубин" Казань), Александр Кержаков ("Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз (ФК "Ростов"), Александр Самедов ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Напомним, что 3 сентября российская команда сыграет с Азербайджаном, а 8 сентября - с Лихтенштейном. Обе встречи состоятся на стадионе "Арена Химки".

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