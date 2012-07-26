Сборную России по футболу возглавил Фабио Капелло

ИТАР-ТАСС

Итальянец Фабио Капелло официально стал главным тренером сборной России по футболу, сообщает РИА Новости.

В его штабе будут два россиянина и пять итальянцев. Тренировочную базу предоставит московское "Динамо", она находится в Новогорске. Сам тренер будет жить в России.

Знаменитого итальянца пригласил министр спорта России Виталий Мутко. Главными задачами перед собой Капелло ставит подготовку сборной к Чемпионату мира – 2014.

Капелло планирует включить в российскую команду несколько новых талантов. " Уверен, что в такой огромной стране их очень много ", – заявил он.

Первый матч против Кот-д'Ивуара под руководством нового тренера сборная России проведет 15 августа.

После Чемпионата Европы Российский футбольный союз объявил о замене главного тренера российской сборной, так как прежний тренер команды Дик Адвокат не пожелал продлевать контракт.