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26 июля 2012, 19:10

Сборную России по футболу возглавил Фабио Капелло

футбол тренеры Фабио Капелло сборная России

ИТАР-ТАСС

Итальянец Фабио Капелло официально стал главным тренером сборной России по футболу, сообщает РИА Новости.

В его штабе будут два россиянина и пять итальянцев. Тренировочную базу предоставит московское "Динамо", она находится в Новогорске. Сам тренер будет жить в России.

Знаменитого итальянца пригласил министр спорта России Виталий Мутко. Главными задачами перед собой Капелло ставит подготовку сборной к Чемпионату мира – 2014.

Капелло планирует включить в российскую команду несколько новых талантов. " Уверен, что в такой огромной стране их очень много ", – заявил он.

Первый матч против Кот-д'Ивуара под руководством нового тренера сборная России проведет 15 августа.

После Чемпионата Европы Российский футбольный союз объявил о замене главного тренера российской сборной, так как прежний тренер команды Дик Адвокат не пожелал продлевать контракт.

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