Российские футболисты сыграли вничью со сборной Бразилии – 1:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бразилии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч состоялся 25 марта на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж". Россияне открыли счет на 73-й минуте встречи. В затяжной атаке решающий удар нанес Виктор Файзулин. Голкипер латиноамериканцев не сумел отразить выстрел полузащитника.

Сборная Бразилии ответила на 90-й минуте: Марсело прострелил из левой части штрафной на Фреда, который и отправил мяч в сетку.

В дополнительное время россияне получили шанс одержать победу над оппонентами: Широков получил пас от Кержакова, но не сумел реализовать его, отправив мяч в небо.