После матча "Спартак" - "Динамо" полиция задержала около 160 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

После матча "Спартак" - "Динамо", прошедшего в воскресенье, московская полиция за различного рода правонарушения задержала более 160 человек. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "Динамо".

"По окончании матча за различные административные правонарушения сотрудниками ЦСН московской полиции задержано более 160 человек, изъято более 70 петард и шесть файеров", - сообщили в столичном Центре специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД.

Также стало известно, что руководство "Спартака" отправило в отставку главного тренера команды Унаи Эмери.