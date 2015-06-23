Капелло уволят только в случае невыхода сборной России на Евро-2016

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Фабио Капелло уволят только в случае невыхода сборной России в финальную стадию Евро-2016, сообщает еженедельник "Футбол".

По информации издания, это решение было принято во время экономического форума в Санкт-Петербурге, который проходил с 18 по 20 июня. Капелло должен остаться у руля сборной на официальные матчи со Швецией (5 сентября), Лихтенштейном (8 сентября), Молдавией (9 октября) и Черногорией (12 октября). А дальше его судьба будет засвистеть от результатов этих матчей. Пока сборная России занимает третье место в группе G. Напомним, что по итогам отборочного турнира в финальную стадию Чемпионата Европы выйдут все команды, занявшие первые и вторые места в группах, и лучшая команда, из занявших третье место. А остальные восемь третьих команд сыграют стыковые матчи.

Ранее M24.ru сообщало, что бизнесмен Алишер Усманов помог РФС рассчитаться с долгами по зарплате главного тренера сборной России Фабио Капелло, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

Усманов уже кредитовал РФС на 400 миллионов рублей. Теперь, по словам бизнесмена, он выделил организации еще 300 миллионов рублей. При этом его компании разрабатывают возможность заключения спонсорского контракта с РФС. Предположительно, спонсором может выступить "Мегафон".

Общая сумма, которую предоставил РФС Усманов, покрывает всю задолженность РФС перед итальянским специалистом на сегодняшний день. Дальнейшие переговоры об условиях расторжения контракта с Капелло предстоит вести Виталию Мутко.

По данным РБК, тренер вряд ли получит в качестве неустойки больше одной годовой зарплаты. Это связано с низкими результатами российской сборной, что повышает шансы России отстоять свою позицию в спортивном суде.

Согласно контракту итальянца, в случае одностороннего прекращения контракта по инициативе работодателя – Российского футбольного союза – Капелло должен будет получить 21,6 миллиона евро, то есть полную сумму договора (32,6 миллиона) минус уже выплаченную ему зарплату с 24 января 2014 года. Совокупный долг РФС по состоянию на май 2015 года собеседники РБК, близкие к союзу, оценивают в сумму от 1,4 до 2 миллиардов рублей.

Напомним, итальянским тренером недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.

В настоящее время сборная России сохраняет шансы на попадание на Евро-2016, однако скорее всего подопечным Капелло придется участвовать в стыковых матчах.