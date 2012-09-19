23 сентября в Москве состоится детский турнир по мини-футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

23 сентября в Москве пройдет первый Международный турнир по детскому мини-футболу "Кубок Очаково". На участие в соревнованиях подали заявки команды из России, Японии, Великобритании, США и Италии.

Организаторы сообщают, что мероприятие проходит в рамках укрепления дружественных связей, обмена опытом между игроками, пропаганды детского футбола и здорового образа жизни. Турнир проводится под патронатом муниципального образования "Очаково-Матвеевское".

Организаторами турнира являются спортивный клуб "Очаково" и подростко-молодежный центр "Диалог".

К участию в соревнованиях допускаются игроки 1999 года рождения и младше. В заявку нужно набрать не менее восьми футболистов.

Турнир будет проходить на спортивной площадке ЖБК ДСК-2 по адресу: проезд Стройкомбината, дом №1. Начало - в 11.00.