Столичный "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Тереком"

Фото:ТАСС/Руслан Шамуков

Московский "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Тереком" в 5-м туре чемпионата России по футболу. Воскресная встреча, состоявшаяся на домашней арене железнодорожников в Черкизове, завершилась со счетом 0:0.

"Терек", который ни разу не обыгрывал "Локомотив" в Москве, продлил безвыигрышную серию, а вот "Локомотив" упустил шанс обойти "Зенит", который накануне проиграл "Краснодару" (0:2), оставшись на третьей позиции.

Кроме того, у "Локомотив" по-прежнему не имеет домашних побед. Предыдущая игра в Черкизове с "Динамо" также завершилась ничьей - 1:1.

"Локомотив" с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Терек" делит 9-10-е места с екатеринбургским "Уралом" (по 4 очка).

В следующем туре железнодорожники проведут выездной матч с "Уфой", а команда из Грозного примет на своем поле "Динамо".

Ранее в столичном дерби ЦСКА одержал непростую победу над "Спартаком". Поединок, проходивший на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Таким образом, армейцы одержали пятую победу подряд и единолично возглавили турнирную таблицу, а для "Спартака" это поражение стало первым под руководством Дмитрия Аленичева.