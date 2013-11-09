"Томь" обыграла московский "Локомотив" – 2:0

Фото: fclm.ru

Футболисты "Томи" обыграли столичный клуб "Локомотив" со счетом 2:0. Встреча 16-го тура чемпионата России проходила на стадионе "Труд" в Томске.

Первый гол на 4-й минуте забил Евгений Башкиров, а на 39-й минуте Павел Игнатович с пенальти удвоил преимущество "Томи". При этом на 45-й минуте москвичи остались на поле вдесятером из-за удаления Дмитрия Тарасова.

В результате "Томь" набрала 12 очков и вышла на 13-е место в премьер-лиге. "Локомотив", не проигрывавший на протяжении восьми игр, с 33 очками занимает вторую строчку.