Москва пригласит волонтеров на Чемпионат мира по футболу в 2018 году

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На Чемпионате мира по футболу в 2018 году будут работать волонтеры, сообщил на оперативном совещании в мэрии глава департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев.

Стажировку добровольцы пройдут на Олимпийских играх в Бразилии и Южной Корее, Универсиаде в Китае, ЧЕ по футболу во Франции и на российских спортивных соревнованиях.

По словам Воробьева, в рамках программы подготовки к ЧМ-2018 построят стадион "Открытие Арена", реконструируют "Лужники", появятся тренировочные площадки для команд, инженерная и прочая инфраструктура, обеспечивающая работу объектов.

Как отметил Сергей Собянин, "созданная к Чемпионату мира инфраструктура будет служить москвичам долгие годы". Также мэр заявил, что стадион "Открытие Арена" начнет принимать матчи уже в 2014 году, а на реконструкцию "Лужников" уйдет 2-3 года.

Для дополнительного энергоснабжения спортивных объектов построят подстанцию "Золотаревская", в рамках улучшения транспортной инфраструктуры реконструируют Волоколамское шоссе от Ленинградки до МКАД, а связь будет обеспечивать Международный вещательный центр в "Лужниках".

Кроме того, столичные власти закупят дополнительные машины "скорой помощи", медицинские изделия и препараты, а также отремонтируют некоторые медучреждения.

В ходе подготовки к ЧМ в Москве появится единая система навигации на русском и английском языках, а гидов-переводчиков и экскурсоводов будут аккредитовывать для работы с иностранцами.

Напомним, в сентябре 2012 года исполнительный комитет ФИФА принял решение, что Москва примет Чемпионат мира по футболу 2018 года, он пройдет с 8 июня по 8 июля.

Помимо столицы, мундиаль пройдет еще в 10 городах России - Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Объем финансирования соревнований составляет 71 миллиард рублей, из которых 56 миллиардов - бюджет Москвы.