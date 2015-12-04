Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 19:24

Спорт

Главным тренером "Спартака" может стать Курбан Бердыев

ТАСС/Артем Коротаев

С января будущего года главным тренером "Спартака" может стать Курбан Бердыев, сообщает "Бизнес Онлайн".

Также, тренером интересуется "Зенит", но пригласить Бердыева руководство клуба готово только после истечения контракта с Виллаш-Боашем – то есть по окончании сезона.

На данный момент, Курбан Бердыев возглавляет "Ростов". Клуб занимает промежуточную вторую строчку в Премьер-лиге.

Бердыев наиболее известен, как экс-тренер казанского "Рубина", с которым он дважды выигрывал чемпионат России.

Ранее сообщалось об ультиматуме нынешнему тренеру "красно-белых" Дмитрию Аленичеву со стороны руководства – получить 9 очков за три последних игры в Премьер-лиге до зимнего перерыва. Но Аленичев опроверг данную информацию.

