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Политика

21 августа 2014, 17:16

Две трети россиян уверены, что лучший флаг для страны - триколор

флаги триколор власть имперский флаг

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство россиян (66%) считает, что самый лучший флаг для современной России - это триколор. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.

При этом имперский черно-желто-белый флаг вызывает симпатии у 13% граждан, красное знамя советских времен - лишь у каждого десятого (10%). "Все равно" было 11% респондентов.

Сторонники "царского" флага апеллировали к тому, что в настоящее время происходит "возрождение великой империи и ее славных традиций" - поэтому и символы стране нужны соответствующие. "Под этим флагом Российскую империю боялись и уважали", - объяснили они свою позицию.

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Что касается триколора, то его сторонники так объяснили свой выбор: "Хватит империй, которые нежизнеспособны, как динозавры. Миллионы цивилизованных людей выбрали свободу и живут так"; "Белый цвет флага обозначает мир, чистоту и благородство, синий — это вера и верность Отечеству, а красный цвет обозначает силу русского народа, справедливость и символизирует кровь, пролитую при защите своей родины".

У тех, кто по-прежнему считает лучшим флагом России красное знамя, тоже были доводы в защиту своей позиции. "Давно пора признать, что эксперимент по созданию капитализма в России провалился"; "Красное Знамя - это не какой-то виртуальный набор цветов. Это цвет крови, пролитой нашими великими предками и поколениями за свободу и счастье людей!", - комментировали они свои ответы.

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