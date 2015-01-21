Антикризисный фитнес: в клубах наблюдается постновогодний ажиотаж

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Последние два месяца 2014 года прошли под знаком экономического кризиса и снижения рубля. В сфере обслуживания царили весьма далекие от оптимизма настроения. Однако москвичи восприняли падение покупательной способности рубля не совсем так, как ожидалось. О необычайном ажиотаже в фитнес-клубах города и его причинах рассказывает член Ассоциации профессионального фитнеса Эдуард Каневский.

Новогодние праздники прошли быстро, и вот за спиной уже первая рабочая неделя. Надеюсь, вы успели, как следует отдохнуть и не без энтузиазма начали новый рабочий год. Лично я не покидал пределы столицы в эти каникулы, и уже 2 января приехал в зал, чтобы провести пару персональных тренировок для самых преданных клиентов. И был поражен! Такого количества занимающихся 2 января я еще никогда не видел: в кардиозоне десятки людей активно наматывали километры на беговых дорожках, а в тренажерном зале яблоку было негде упасть.

Удивление заставило меня заглянуть в бассейн, где я обнаружил множество людей, плавающихкруги от бортика к бортику. Пустовала только детская комната.

Что привело к такому ажиотажу? Думаю, некоторые финансовые проблемы, которые неожиданно настигли нашу страну в канун Нового года. Те, кто планировал провести отпуск за границей, решили не рисковать и остались на родине. А тут еще подоспело неожиданное предложение от фитнес-клубов - они предлагали годовые контракты с большой скидкой. Кстати, эта тенденция, в целом, сохранилась: хоть с начала года и наблюдалось некоторое повышение цен, но оно было незначительное. Более того, цены на дополнительные услуги клубов - персональные тренировки, массаж, коммерческие классы - вообще остались без изменений. Почему? Все очень просто. Фитнес-клубы боялись, что клиенты перестанут заниматься в условиях кризиса.

Фото: ТАСС

В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, я потерял почти 80% своих постоянных клиентов. Дело было в том, что компания приняла решение поднять цены на дополнительные услуги клуба. Безусловно, это был только один из негативных факторов, повлиявших на падение спроса, но он стал одним из самых болезненных. И только через три года я смог выйти на прежний уровень. А в этот раз – все по-другому.

Я надеюсь, что спонтанное увлечение фитнесом для многих теперь станет частью жизни. Ведь тысячи людей в течение многих лет полностью игнорировали любые занятия спортом, с головой погружаясь в учебу, карьеру, семью и совершенно не думали о своем здоровье. Как следствие, многие уже к 30 годам страдают от ожирения и повышенного артериального давления. А девушкам, да и мужчинам становится неприятно смотреть на свою фигуру в зеркале.

Однако не стоит окунаться в тренировочный процесс с головой. Нахрапом решить накопившиеся проблемы просто не получится, к тому же это откровенно вредно для здоровья. Помните: чем медленнее результат, тем он стабильнее. Обязательно проконсультируйтесь у специалистов, а если есть серьезные проблемы со здоровьем – у врача.

Кризисы бывают разные: финансовые, банковские и многие другие, но о своем здоровье забывать не стоит никогда. Ни во время экономического бума, ни в самый страшный кризис.

Эдуард Каневский