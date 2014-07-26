Площадь Тельмана в САО станет одной из площадок фестиваля варенья

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Площадь Тельмана в САО станет одной из площадок городского фестиваля "Московское варенье", сообщили в пресс-службе префектуры Северного округа Москвы.

Гости смогут попробовать оригинальные блюда с необычными сочетаниями варенья - стейки с ягодным соусом, утку с клюквой. Помимо этого на ярмарке пройдут спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, конкурсы, буккросинг, а также выступление фольклорного театра "Вера, Надежда, Любовь".

Напомним, почти 20 площадок откроются в столице в рамках фестиваля "Московское варенье", который пройдет впервые с 8 по 17 августа. Одна из них откроется в САО на площади Тельмана около станции метро "Аэропорт".

Ожидается, что на праздник приедут участники из 15 стран и 40 регионов России. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что в квесте примут участие около 20 тысяч человек.