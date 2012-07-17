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Культура

17 июля 2012, 14:58

21 июля в Москве пройдет Пикник "Афиши"

фестивали рок Коломенское фестивали и праздники

Фото: сайт Franz Ferdinand

21 июля в Москве в парке «Коломенское» пройдет девятый по счету Пикник «Афиши». Это крупнейший московский музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий около 50 000 человек.

В разные годы на сцену Пикника выходили группы Madness, The Future Sound of London, Múm, Beirut, Junior Boys, Clinic, The Editors, Amanda Palmer, Roots Manuva, Music Go Music, Hercules and Love Affair, «Мегаполис», «Ленинград», «Мумий Тролль» и еще более 500 артистов.

В этом году на трех площадках выступят как российские, так и зарубежные исполнители, среди которых - Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Little Boots, Лорин Хилл и группа "Аквариум", сообщается в официальной группе мероприятия.

Помимо музыки, Пикник «Афиши» - это обширная гастрономическая программа, базар с модными вещами и всевозможные развлечения – от кино и перформансов до научно-популярных лекций и запусков летающих змеев.

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