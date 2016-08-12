Москвичи смогут пройти ДНК-тестирование на фестивале Life Picnic

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PR-менеджеры московских парков рассказали в эфире радиостанции "Москва FM", какие фестивали пройдут в московских парках 13 и 14 августа.

14 августа на Центральной эстраде парка "Сокольники" состоится празднование Дня Индии. "В нем примут участие индийские и российские артисты, музыканты и танцоры, – рассказала PR-менеджер парка Екатерина Самарина. – На празднике пройдут занятия по йоге и медитации. Любители путешествовать расскажут об индийской культуры и вариантах паломнических туров". Праздник начнется в 10:00 и закончится в 22:00.

В парке "Красная Пресня" на выходных состоится фестиваль, посвященный красоте, здоровью и достижениям человека Life Picnic. По словам PR-специалиста парка Лилии Байдак, за два дня гости фестиваля посетят десятки лекций о здоровом образе жизни и правильном питании. Также они смогут пройти мобильную проверку здоровья, ДНК-тестирование, а также функциональную диагностику состояния мозга. Помимо этого, на фестивале будут организованы групповые занятия боди-балетом и йогой.

PR-менеджеры московских парков – о фестивалях 13 и 14 августа

А в саду имени Баумана на выходных состоится V Международный кинофестиваль короткометражного независимого кино KONIK. В программе этого года около 40 фильмов.

Программу других столичных парков смотрите на сайте Мосгорпарка.