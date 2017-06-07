Элитные голландские пионы разыграют среди посетителей "Аптекарского огорода"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Посетители выставки "Месяц пионов и ирисов" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" смогут принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов, посвященных этому уникальному событию, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Конкурс продлится до закрытия выставки 27 июня. Авторам трех лучших работ вручат приятный и необычный приз – саженцы трех сортов пионов от элитного голландского питомника. Сорта 'Sunny Boy', 'Colonel Owen Cousins' и 'Lois Choice' были признаны самыми модными в 2017 году.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"



Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм отметил, что наибольшие шансы на победу у тех снимков и видео, которые смогут охватить всю экспозицию выставки, а также будут красочными и эффектными. "Музыкальное сопровождение и неординарные приёмы приветствуются", – добавил Ретеюм. Он также посоветовал авторам быть максимально креативными, вложив в композицию конкурсных работ всю свою фантазию.

Имена победителей станут известны к концу июня, а заветные саженцы пионов им вручат осенью. Свои произведения, а также контактные данные приглашают отправлять по электронной почте на адрес: на peonyshop2017@yandex.ru, с пометкой "Хочу пион!". Работы принимаются до 27 июня включительно.