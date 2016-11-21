Урсула Рукер, Пилот Ле Хот и Лев Рубинштейн выступят с "Живым словом"

Международный литературный фестиваль "Живое слово: Post-Babel Condition"

Поэтический слэм, чтение, философский стенд-ап на заданную тему, театральное действие в малом формате (20 минут)

Дата: 2–4 декабря, 19:00

Место: Тверская 23, фойе Электротеатра Станиславский

Ради чего идти: стать свидетелем состязания, когда у каждого поэта есть по три минуты на чтение своего произведения, а оценить выступление можно по двум категория: артистичность чтения и качество поэзии, после чего выставить оценки. Аналогичным образом каждый зриетель может оценить философский стендапа – когда выдвигается одна общая тема и каждый поэт или прозаик произносит свой текст – озвучивает мысли на заданную тему.

Что еще: в Электротеатре Станиславский молодые поэты попробуют свои силы на одной сцене с мастерами слова. "Мы уверены, что авторское прочтение произведений способно оживлять пространство ничуть не хуже театральных постановок или музыкальных концертов, и постараемся доказать это в Электротеатре", – сказал один из организаторов проекта Святослав Городецкий.

Фестиваль "Живое слово: Post-Babel Condition»" (ISWAF) пройдет в рамках большой книжной ярмарки non/fiction.