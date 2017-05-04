Более 50 зданий получат праздничную подсветку в честь Дня Победы в столице

Фото: ТАСС/Михаил МетцельSC]

Более 50 зданий в столице получат динамическую подсветку в честь празднования Дня Победы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Их подсветят, окрасив в цвета георгиевской ленты и российского флага.

Подсветку можно будет увидеть каждый вечер с 5 по 9 мая на домах Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, проспекта Мира и Ленинского проспекта, на Новом Арбате и Большой Полянке. Специальная иллюминация появится на Крымском и Патриаршем мостах, а также на шести развязках МКАД на пересечениях с вылетными магистралями: Ярославским, Ленинградским, Рублевским, Можайским, Варшавским шоссе и Ленинским проспектом.

Дома, которые не обладают возможностью менять цвета подсветки, украсят, увеличив яркость их обычной иллюминации.

Медиафасады на домах-книжках на Новом Арбате будут транслировать в честь Дня Победы цифровое шоу. Там покажут тематические видеооткрытки и виртуальный праздничный салют. Трансляции будут идти с 5 по 9 мая с 20:20–20:30 до полуночи.

Еще одно цифровое поздравление уже транслируют в столице с 1 мая. Ролик в честь праздника разработали для медиафасада здания Центрального телеграфа на Тверской улице.