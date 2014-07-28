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Фестивали

28 июля 2014, 20:31

К фестивалю "Московское варенье" на ВДНХ установят "голову повара"

фестиваль арт-объекты Московское варенье фестивали и праздники

Фото:mskagency.ru

В рамках фестиваля "Московское варенье" в столице установят семь крупных арт-объектов. Среди них - трехметровая "голова повара", которая появится на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва".

Два объекта установят в ночь на 7 августа. Трехметровая "голова повара" на территории ВДНХ превратится в мини-музей для разнообразной кухонной утвари. Одновременно в импровизированном здании смогут находиться 3-4 человека. По замыслу организаторов, объект под условным названием "О чем думает повар" станет отличным местом для того, чтобы сделать фото для Instagram.

А вот на Сходненской улице появится голландская "велобабушка". Там на руль обычного прогулочного велосипеда установили маску с лицом старушки, глаза которой будут искрить, как только кто-то из гостей праздника пожелает "покрутить педали" велосипеда.

Художники готовятся к фестивалю "Московское варенье"

Идеи создания необычных арт-объектов принадлежат студентам Московского художественно-промышленного института. Также в МХПИ сейчас готовят 200 костюмов для "забега Карлсонов", который пройдет в рамках фестиваля. Кроме того, москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться в импровизированной банке с вареньем в костюме ягод и получить в подарок настоящее варенье, которое доставит движущийся многоуровневый конвейер.

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Напомним, что фестиваль "Московское варенье" пройдет в столице с 8 по 17 августа. В его рамках всем сладкоежкам предлагают поучаствовать в конкурсе "Самый сладкий коктейль". Три лучших рецепта воплотят в жизнь 10 августа в парке искусств "Музеон".

Стать участником конкурса может любой желающий. Для этого достаточно отправить на сайт фестиваля свой любимый рецепт безалкогольного коктейля с фруктами, ягодами, овощами.

Десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве. Ожидается, что на праздник приедут участники из 15 стран и 40 регионов России. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.

Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"

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