Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

24 июля 2012, 16:44

В "Музеоне" покажут фильмы об американских кинотеатрах

фестиваль парк Музеон кино

M24/Софья Кондрашина

Проект "Миссия: постпоказ" посвящен району Сан-Франциско "Миссия", где сосредоточено наибольшее количество заброшенных кинотеатров, и откуда ведет свой отсчет богатая киноистория города. В рамках проекта в "Музеоне" покажут короткометражные фильмы об этих кинотеатрах, пишет Департамент культуры.

Сегодня кинотеатры превратились в церкви, видеосалоны для взрослых, дешевые универсамы, автостоянки, либо просто пустуют. Авторы в своих работах рассматривают преобразования кинотеатров, которым они подверглись под влиянием социополитических процессов и технического прогресса, говорится в тексте.

«Миссия: постпоказ» - международный проект, инициированный тремя кураторами из разных стран мира. Впервые он был осуществлен месяц назад в Сан-Франциско. В Москве выставка представлена с расширенной видео-программой, подчеркивается в материале.

К открытию проекта планируется выпуск газеты со специальными проектами художников, которые представляют собой серию вымышленных финальных кадров голливудских фильмов с сообщением об их завершении.

Кроме того, в московской части проекта пройдет ретроспектива знаменитого режиссера Джорджа Кучара, в том числе будет показана полная версия масштабного проекта "Дневник погоды".

"Миссия: постпоказ" станет первым проектом из серии выставок, представляющих видео искусство в парке "Музеон", которая продолжится обширной международной программой в сотрудничестве с ведущими кино и видео-арт организациями, добавляется в тексте.

Видео-показы будут проходить все лето по средам, начиная с 31 июля, в парке "Музеон" по адресу: Крымский вал, 2. Начало показов – в 21:45.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать