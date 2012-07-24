В "Музеоне" покажут фильмы об американских кинотеатрах

M24/Софья Кондрашина

Проект "Миссия: постпоказ" посвящен району Сан-Франциско "Миссия", где сосредоточено наибольшее количество заброшенных кинотеатров, и откуда ведет свой отсчет богатая киноистория города. В рамках проекта в "Музеоне" покажут короткометражные фильмы об этих кинотеатрах, пишет Департамент культуры.

Сегодня кинотеатры превратились в церкви, видеосалоны для взрослых, дешевые универсамы, автостоянки, либо просто пустуют. Авторы в своих работах рассматривают преобразования кинотеатров, которым они подверглись под влиянием социополитических процессов и технического прогресса, говорится в тексте.

«Миссия: постпоказ» - международный проект, инициированный тремя кураторами из разных стран мира. Впервые он был осуществлен месяц назад в Сан-Франциско. В Москве выставка представлена с расширенной видео-программой, подчеркивается в материале.

К открытию проекта планируется выпуск газеты со специальными проектами художников, которые представляют собой серию вымышленных финальных кадров голливудских фильмов с сообщением об их завершении.

Кроме того, в московской части проекта пройдет ретроспектива знаменитого режиссера Джорджа Кучара, в том числе будет показана полная версия масштабного проекта "Дневник погоды".

"Миссия: постпоказ" станет первым проектом из серии выставок, представляющих видео искусство в парке "Музеон", которая продолжится обширной международной программой в сотрудничестве с ведущими кино и видео-арт организациями, добавляется в тексте.

Видео-показы будут проходить все лето по средам, начиная с 31 июля, в парке "Музеон" по адресу: Крымский вал, 2. Начало показов – в 21:45.