Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"

Сергей Собянин пригласил москвичей на международный фестиваль ярмарок "Путешествие в Рождество". В нем будут участвовать 9 европейских городов и многие российские регионы.

"Скоро Новый год, и Москва загорается праздничными огнями. На всех площадях и пешеходных улицах открывается рождественская ярмарка. Это международный фестиваль, гости к нам приезжают со всего мира. Причем эта ярмарка не только московская, это, по сути дела, международный фестиваль ярмарок, на который приезжают к нам со всего мира: из Германии, Франции, Дании, Швеции, Риги. Нынешнее "Путешествие в Рождество" будет не только торговым мероприятием, это будет фестиваль сказок. Посетить его можно во всех округах Москвы", – отметил Сергей Собянин.

"Путешествие в Рождество" пройдет с 12 декабря 2014 года по 11 января 2015-го. Его главная тема – сказки народов мира. На фестивале будут работать 36 ярмарок во всех округах столицы, 25 – в центре города. На ярмарках установят более 400 шале, где посетители смогут попробовать горячие напитки и сладости, приобрести сувениры и елочные игрушки, различную утварь и многое другое.

"Мы начинали 3 года назад с маленькой ярмарки в 20 шале, а теперь у нас более 400 шале по всей Москве. Все ярмарки объединены одним маршрутом более пяти километров. Можно, например, посетить "Город гномов" и "Город Ангелов" и везде увидеть много интересного", – рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Карта ярмарок "Путешествие в Рождество"

Свою продукцию на фестивале представят Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарке можно будет найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары на фестивале представят производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов.

Фестиваль украсят более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Например, можно отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, посетить ледовое шоу "Щелкунчик" и мастер-классы по художественной ковке. Помимо этого, всех приглашают принять участие в интерактивных сказочных викторинах, посетить уроки восточной каллиграфии или прокатиться на ледяных горках. Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком мосту.

А вот на Тверском бульваре появятся 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там откроется контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселят семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно будет покормить и погладить.

Москва готовится к открытию фестиваля "Путешествие в Рождество"

Приглядывать за животными будет старичок-лесовичок. Кроме того, он будет рассказывать ребятам о разных обитателях леса. Праздничную атмосферу на Тверском бульваре создадут 30 инсталляций животных: лис, коней, медвежат и сказочных героев.

Традиционно пройдет и рождественский квест. Гостям фестиваля нужно будет получить на одной из площадок "Паспорт путешественника", посетить 25 рождественских площадок, в шале "Квест" ответить на вопрос от Снеговика и поставить штамп в паспорте. Затем предстоит пойти в Волшебный Лес, расположенный на Тверском бульваре, и получить там подарки.

Напомним, 6 декабря на ВДНХ открылась первая рождественская ярмарка "Город сказок". На площади Промышленности заработали 14 шале. В девяти шале продают подарки и сувениры, а в четырех других можно приобрести рождественские угощения и напитки. Еще одно шале отведено под бесплатные мастер-классы.

Кроме того, на главной выставке страны расположится Дом Пряника. Живущий там пряничный человечек будет встречать гостей и приглашать их внутрь.