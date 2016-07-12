Фонтаны на ВДНХ подсветят во время фестиваля "Вдохновение"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

На ВДНХ подсветят фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на время проведения фестиваля искусств "Вдохновение" с 30 июля по 1 августа, сообщает Агентство "Москва".

Иллюминационно-световые эффекты также будут использованы при оформлении павильонов № 1 "Центральный", № 2 "Народное образование" ("Северный Кавказ"), № 71 "Атомная энергия" ("РСФСР"). Кроме того, на 1 августа запланировано пиротехническое шоу в виде паркового фейерверка продолжительностью не менее 1,5 минуты.

Также в первый день августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет музыкальный флешмоб-концерт под руководством гитариста и композитора Стива Вая и струнного квартета Аpocalyptica.

А завершится фестиваль гала-концертом классической музыки с солистами мирового уровня: Денисом Мацуевым, Вероникой Джиоевой и Вадимом Репиным. Концерт пройдет на Центральной аллее ВДНХ.

Всего в рамках фестиваля состоится несколько крупных мероприятий. 30 июля пройдет первый в России масштабный массовый спектакль, в котором сможет поучаствовать каждый посетитель ВДНХ. Спектакль будет называться "Мир странствий. Сказка о мечте", его поставят по мотивам сказки "Конек-Горбунок".

31 июля объявлено днем танца. ВДНХ станет огромной танцевальной площадкой, которой будет руководить творческая труппа под управлением молодого хореографа Никоса Лагоусакоса. А последний день фестиваля посвятят музыке, всего выступят около 100 музыкантов.