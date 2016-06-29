Посетителей ТЦ "Водный" эвакуировали из-за возгорания мусора

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 450 человек эвакуировали из торгового центра "Водный" из-за возгорания мусора. Пламя удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Огонь вспыхнул под одной из лестниц торгового центра, где скопился мусор.

Вообще торговый центр "Водный" уже не первый раз за последнее время становится "жертвой" огня.

5 марта оттуда уже эвакуировали сотрудников из-за пожара. Там на подземной парковке горела картонная упаковка на площади в 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных администрация эвакуировала 100 сотрудников, посетителей в ТЦ на момент происшествия не было. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.