Торговый центр на юге столицы эвакуируют из-за угрозы взрыва

"Вечер с Алексеем Вершининым": Торговый центр на юге Москвы эвакуируют

Почти тысячу человек эвакуировали из торгового центра "Ереван Плаза" на юге Москвы из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал "Москва 24".

Около восьми вечера неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе. Были срочно эвакуированы посетители и сотрудники центра.

Сейчас спецслужбы ищут человека, сообщившего о возможном взрыве. В торговом центре работают бригады кинологов, они проверяют все помещения комплекса.

Информация об угрозе взрыва проверяется.

Добавим, торговый центр "Ереван Плаза" расположен по адресу: Большая Тульская улица, дом 13.

За последние месяцы - это уже не первый случай эвакуации посетителей торговых центров в Москве. Так, днем 3 марта в полицию поступил звонок о том, что в здании ТЦ "Метрополис" заложена бомба. В связи с этим было эвакуировано свыше 400 человек. Угроза взрыва оказалась ложной.

Бомбу в торгово-развлекательном комплексе "Щука" в январе этого года также не обнаружили. ТРК "Щука" неоднократно становился мишенью для телефонных хулиганов. Так, в марте 2013 года "Щуку" успели "заминировать" четыре раза за неделю.