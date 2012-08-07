В Подмосковье пострадавших в ДТП будут эвакуировать вертолетами

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье будет создан центр эвакуации пострадавших с мест ДТП. Их будут доставлять в больницы на вертолетах. Для этого вдоль федеральных трасс в 2013 году оборудуют посадочные площадки.

Центр по эвакуации пострадавших должен появиться до конца августа. По распоряжению губернатора области Сергея Шойгу над созданием центра работает специальная группа в региональном министерстве транспорта, пишут "Известия".

Пока неизвестно, сколько вертолетных постов понадобится в Подмосковье. Мнения по этому вопросу расходятся. Так, представители компании "Автодор", которая эксплуатирует федеральные трассы, предложили использовать стоянки для фур, расположенные через каждые 20 километров. Таким образом можно решить проблему поиска земли.

Авиаперевозчики полагают, что для Московской области будет достаточно одного поста на каждые 30–50 километров, это около пяти площадок на каждой федеральной трассе, а медчасти на них не нужны.

По мнению медиков, на вертолетных площадках должны размещаться отделения реанимации и оперативной хирургии. Это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшим и значительно снизит смертность в ДТП.

Между тем автомобилисты считают, что авиаплощадки необходимы лишь на самых аварийных участках дорог. По мнению президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, на Ярославском шоссе есть три таких участка: у выезда с МКАД, после поворота на Королев и у поселка Тарасовка.

В целом проект может обойтись бюджету в миллиард рублей, полагают эксперты. По словам президента компании "Авиамаркет" Сергея Филонова, вертолет для перевозки больных стоит от 3 до 5 миллионов долларов. Московской области понадобится несколько сотен таких вертолетов. При этом посадочные площадки должны появиться на всех больницах, а для клиник экстренной медицины необходимы собственные вертолеты и экипажи.