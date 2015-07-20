Южная Корея заявила об окончании эпидемии коронавируса MERS

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило об окончании эпидемии Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), сообщает Yonhap.

В МИД Южной Кореи заявили, что в течение более двух недель в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения корона-вирусом MERS. В министерстве также отметили, что сейчас вирус побежден повсеместно в Корее и в стране больше нет угрозы для туристов.​

Ближневосточный респираторный синдром (MERS) – воспалительное заболевание органов дыхания, которое вызывает вирус рода Betacoronavirus.

Первый случай заболевания на территории Южной Кореи был зафиксирован 20 мая. Выяснилось, что вирус занес гражданин республики, вернувшийся из поездки в страны Ближнего Востока.

Впервые вирус был выявлен у человека в 2012 году в Саудовской Аравии. Распространение инфекции затронуло также Иорданию, Катар, ОАЭ, Тунис, Великобританию, Германию, Италию, Францию – всего 23 страны, в которых было официально подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения людей, в 40 процентах – с летальным исходом.

Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, сопровождаемая лихорадкой, кашлем и пневмонией, но быстро приобретает тяжелую форму, поражая легкие.

