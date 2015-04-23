В столице начали принимать заявки на установку зарядок для электромобилей

Фгото: moesk.ru

В столице запустили акцию "Зарядки шаговой доступности" для электромобилей. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании начали собирать заявки на возможные места установки зарядных станций, сообщает пресс-служба ОАО "МОЭСК".

Оставить заявку может любой желающий до 1 августа. Это могут быть и владельцы электротранспорта, и представители бизнеса: крупные торговые и деловые центры, спортивные комплексы, парки или развлекательные центры. Для этого нужно заполнить анкету на официальном сайте компании.

Важное условие при рассмотрении заявок – согласие на установку от собственника земли, где предлагается установить зарядную станцию. При выборе мест будет учитываться наличие резерва мощности электросети, места для парковки электротранспорта на время зарядки, а также согласие на установку от ТСЖ.

Что такое зарядная станция для электромобилей

Напомним, в этом году на столичных парковках могут установить более 200 зарядных станций для электромобилей. Ранее в Москве начались тестирования первой российской зарядной станции для электромобилей. Опытный образец зарядного устройства произведен в рамках решения задачи по импортозамещению.

Экспериментальная зарядная станция "Фора" стандарта "Mode 3" произведена на Рязанском государственном приборном заводе. По своим техническим характеристикам она не уступает зарубежным аналогам и способна заряжать электромобили любых производителей. Электрозарядка оснащена информационным табло на русском языке, на котором отображается весь алгоритм действий.

Станция установлена на территории филиала МОЭСК по адресу: Садовническая улица, дом 36, строение 1. Воспользоваться ею может любой владелец карты сети "МОЭСК-EV".