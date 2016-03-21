Нагрузка на столичную энергосистему в "Час Земли" снизилась на 241 МВт

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В ходе акции "Час Земли" нагрузка на столичную энергосистему снизилась на 241 МВт, сообщает Агентство "Москва". В этом году осветительные приборы погасли на 1,5 тысячи зданий и сооружений.

Участие в акции приняли Московский Кремль, Мавзолей, собор Василия Блаженного, главное здание МГУ, дом правительства России и другие. В рамках "Часа Земли" впервые отключалась подсветка Московского планетария и башен Москвы-Сити.

"Это своеобразный призыв начать экономить и разумно использовать электричество, воду, газ и тепло. А отключение яркой и красивой архитектурно-художественной подсветки – лишь символ, визуальный призыв горожанам. Тем более, что все эти лампы на домах, мостах и памятниках очень экономичны.

За время проведения акции они бы потребили всего 22,5 МВт, то есть чуть более 9 процентов от общей экономии. Остальное сберегли сами москвичи, откликнувшиеся на призыв", – рассказали агентству в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Напомним, из-за авиакатастрофы пассажирского Boeing в Ростове-на-Дону, праздничные мероприятия на Тверской площади в Москве, посвященные акции "Час Земли", были отменены.