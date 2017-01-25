ЦППК зафиксировала за год более 600 случаев вандализма в поездах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) зафиксировала в 2016 году 633 случая вандализма, сообщает пресс-служба перевозчика.

Из этого числа 434 – граффити, а 219 – разбитые стекла и плафоны, а также стрельба по окнам и испорченное внутривагонное оборудование.

На собственном парке поездов ЦППК зарегистрировала 178 случаев вандализма, среди которых 23 – нанесение надписей и 152 случая повреждения поездов. Также в прошлом году по поездам компании трижды открывали огонь из пневматического и травматического оружия.

В 2015 году вандалы испортили имущество Центральной пригородной пассажирской компании на 659 миллионов рублей, было зафиксировано более 800 актов вандализма, 16 раз окна поездов обстреливали из пневматического оружия. О причинении ущерба ЦППК подала 155 заявлений в полицию.

В середине прошлого года руководитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Владимир Тюльков заявлял, что художникам граффити в электричках, на вагонах поездов и вокзалах может грозить до 4 лет лишения свободы. Суммарный ущерб в 2015-2016 годах, уточнил он, составил более 33 миллионов рублей.