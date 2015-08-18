На время авиасалона "МАКС-2015" на линию выпустят 72 дополнительных поезда

Фото: m24.ru

В дни проведения авиасалона "МАКС-2015" (с 25 по 30 августа) "Центральная транспортная пассажирская компания" выпустит на линию 72 дополнительных электрички, сообщает пресс-служба ЦППК.

28 августа выпустят два поезда из Москвы и два поезда на Москву с частыми остановками. Кроме того, дополнительно назначены остановки на платформе Отдых четырем экспрессам "Спутник" и пяти электричкам на платформе 42-й км.

29 и 30 августа с остановкой на платформе Отдых и 42 км дополнительно назначается 36 поездов из Москвы и столько же на Москву, в том числе 28 поездов "Спутник" из Москвы и 27 поездов "Спутник" на Москву.

Таким образом, в дни проведения авиасалона на участке Москва - Раменское будут курсировать: 28 августа – 168 электропоездов, в том числе четыре экспресса "Спутник", а 29 и 30 августа – 227 электропоездов, в том числе 55 "Спутников".

Кроме того, на станциях Москва-Пассажирская Казанская, Люберцы и Раменское 29 и 30 августа в резерве будут находиться по две электрички с локомотивными бригадами на случай увеличения пассажиропотока.