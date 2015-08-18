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Ж/Д и вокзалы

18 августа 2015, 10:29

На время авиасалона "МАКС-2015" на линию выпустят 72 дополнительных поезда

электрички ЦППК авиасалоны ж/д и вокзалы МАКС-2015

Фото: m24.ru

В дни проведения авиасалона "МАКС-2015" (с 25 по 30 августа) "Центральная транспортная пассажирская компания" выпустит на линию 72 дополнительных электрички, сообщает пресс-служба ЦППК.

28 августа выпустят два поезда из Москвы и два поезда на Москву с частыми остановками. Кроме того, дополнительно назначены остановки на платформе Отдых четырем экспрессам "Спутник" и пяти электричкам на платформе 42-й км.

29 и 30 августа с остановкой на платформе Отдых и 42 км дополнительно назначается 36 поездов из Москвы и столько же на Москву, в том числе 28 поездов "Спутник" из Москвы и 27 поездов "Спутник" на Москву.

Таким образом, в дни проведения авиасалона на участке Москва - Раменское будут курсировать: 28 августа – 168 электропоездов, в том числе четыре экспресса "Спутник", а 29 и 30 августа – 227 электропоездов, в том числе 55 "Спутников".

Кроме того, на станциях Москва-Пассажирская Казанская, Люберцы и Раменское 29 и 30 августа в резерве будут находиться по две электрички с локомотивными бригадами на случай увеличения пассажиропотока.

Авиасалон "МАКС-2015"

Международный авиационно-космический салон проводится в Жуковском в 12-й раз. Основная задача - демонстрация технологий, научные симпозиумы и заключение контрактов с зарубежными заказчиками.

По традиции, гости салона могут увидеть статичную экспозицию из российских и иностранных летательных аппаратов, а также выступление пилотажных групп.

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