12 июля 2016, 07:36

Тело неизвестного обнаружили на крыше подмосковной электрички

Фото: ТАСС

В подмосковной Кашире рабочие депо обнаружили на вагоне электропоезда тело неизвестного, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ.

"Сегодня утром рабочие депо обнаружили на вагоне электропоезда, который находился в отстойнике, тело мужчины, на вид 30-35 лет", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причина и время смерти, а также личность погибшего устанавливаются.

Не исключено, что это так называемый "зацепер", который накануне вечером катался на крыше электрички и погиб в результате электротравмы.

