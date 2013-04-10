Из-за ДТП на Каширке "Аэроэкспрессы" ходят в два раза реже

"Аэроэкспрессы" утром в среду ходят в два раза реже

Крупное ДТП стало причиной сбоя в движении поездов на Павелецком направлении МЖД, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Движение поездов организовано вариантным графиком с использованием 2 и 3 главных путей.

"Ни один электропоезд пригородного сообщения не отменен, однако они будут следовать с небольшими отклонениями от расписания в Москву до 10 минут, из Москвы до 30 минут", - говорится в сообщении.

При этом отменяются несколько "Аэроэкспрессов", следующих из Москвы в 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 и в Москву в 7:30, 8:30, 9:30,10:30, остальные "Аэроэкспрессы", указанные в расписании, будут отправляться по графику.

Напомним, в ночь на 10 апреля грузовик врезался в опору железнодорожного моста в Московской области и серьезно ее повредил. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Ям на 35-м километре Каширского шоссе. В результате аварии просел один из трех путей моста, средний.