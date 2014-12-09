В этом году в МЖД поступило 12 новых электропоездов

Фото: M24.ru

В 2014 году на Московскую железную дорогу поступило 12 новых пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба МЖД. В общей сложности пассажиры получили 132 новых вагона.

Шесть электричек распределены в моторвагонное депо Лобня, которое обслуживает Савеловское и Белорусское направления, два – в депо Нахабино (Рижское направление) и четыре – в депо Раменское (Казанское направление).

В салонах и тамбурах новых электричек серии ЭД4М установлены кондиционеры и камеры видеонаблюдения. Кроме того, в новых составах действуют межвагонные переходы и сцепные устройства, которые уменьшают шум при движении поезда.

Отметим, на Московскую железную дорогу поступили все запланированные в 2014 году пригородные поезда.

Ранее M24.ru сообщало, что до конца этого года на пригородных маршрутах запустят семь новых электричек, две из них будут иметь новый дизайн. Составы должны были поступить как на стандартные маршруты, так и на замену электропоездов "Спутник". Новые поезда оборудованы кондиционерами, местами для пассажиров с ограниченными возможностями, световой и звуковой сигнализацией закрытия дверей и видеонаблюдением.

В течение 15 лет в столице планируется закупить не менее 300 новых электричек. На обновление подвижного состава потребуется более 170 миллиардов рублей.

Отметим, что проезд в столичных электричках может подорожать с 1 января 2015 года. Рост цен коснется зон удалением не больше 10 километров от центра Москвы. Увеличится стоимость проезда за одну зону между столицей и областью, а также в Новой Москве - с 17,5 до 19 рублей.

Тариф на фиксированные пригородные маршруты в границах Москвы поднимется с 28 до 30 рублей.