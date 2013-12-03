Электричка столкнулась с автомобилем в Подмосковье

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В подмосковном Одинцово пригородный электропоезд №5561 совершил столкновение с легковым автомобилем Land Cruiser. Один человек пострадал.

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде на четырнадцатом километре перегона Усово — Кунцево-2, в селе Ромашково. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы около 05.50 во вторник, 3 декабря.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, на момент инцидента в поезде не было пассажиров. В результате касательного столкновения автомобиль опрокинулся на бок.

"В 06.15 электропоезд проследовал по маршруту следования на железнодорожную станцию "Усово" с задержкой в 10 мин. В 06.40 на станции "Усово" электропоезд подан под посадку пассажиров, после чего проследовал по маршруту "Усово – Москва-Белорусская", - отметили в ведомстве.

Причиной аварии стало нарушение правил проезда через железнодорожный переезд водителем легкового автомобиля.

Движение в районе происшествия не перекрывалось.