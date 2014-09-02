Действие "музейного" тарифа в электричках продлили до 30 сентября

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

Акция, в рамках которой по билету на электричку можно бесплатно посетить один из подмосковных музеев, продлена до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Совместная инициатива областных министерств культуры и транспорта "Лето в музеях" оказалась очень востребована пассажирами.

"Продление акции – показатель того, что интерес к подмосковным музеям с их богатейшими коллекциями только возрастает. В акции принимают участие и государственные музеи региона. Статистика показывает, что с начала этого года посещаемость этих музеев увеличилась по сравнению с прошлым годом на 33,5 процента", - рассказал министр культуры Подмосковья Олег Рожнов.

Рожнов выразил уверенность в том, что в следующий раз в ней примет участие еще больше подмосковных музеев.

Билеты "Лето в музеях" можно приобрести в кассах Центральной пригородной пассажирской компании на следующих станциях:

по Ярославскому направлению: Мытищи;

по Курскому направлению: Подольск;

по Савеловскому направлению: Лобня;

по Белорусскому направлению: Одинцово;

по Казанскому направлению: Люберцы-1, Раменское.

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Бесплатно посетить по билету на электричку можно:

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник,

Серпуховский историко-художественный музей,

Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Тютчева",

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова "Мелихово",

Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина (две площадки - в Голицине и Захарове),

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей,

Музей-заповедник "Дмитровский кремль",

Коломенский краеведческий музей,

Мемориальный Дом-музей Цветаевой в Болшеве,

Подольский краеведческий музей,

Раменский историко-художественный музей.