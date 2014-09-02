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Ж/Д и вокзалы

02 сентября 2014, 11:01

Действие "музейного" тарифа в электричках продлили до 30 сентября

электрички билеты ж/д и вокзалы мо музейный тариф

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

Акция, в рамках которой по билету на электричку можно бесплатно посетить один из подмосковных музеев, продлена до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Совместная инициатива областных министерств культуры и транспорта "Лето в музеях" оказалась очень востребована пассажирами.

"Продление акции – показатель того, что интерес к подмосковным музеям с их богатейшими коллекциями только возрастает. В акции принимают участие и государственные музеи региона. Статистика показывает, что с начала этого года посещаемость этих музеев увеличилась по сравнению с прошлым годом на 33,5 процента", - рассказал министр культуры Подмосковья Олег Рожнов.

Рожнов выразил уверенность в том, что в следующий раз в ней примет участие еще больше подмосковных музеев.

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Билеты "Лето в музеях" можно приобрести в кассах Центральной пригородной пассажирской компании на следующих станциях:

  • по Ярославскому направлению: Мытищи;
  • по Курскому направлению: Подольск;
  • по Савеловскому направлению: Лобня;
  • по Белорусскому направлению: Одинцово;
  • по Казанскому направлению: Люберцы-1, Раменское.

В подмосковных поездах начал действовать "музейный" тариф

Бесплатно посетить по билету на электричку можно:

  • Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник,
  • Серпуховский историко-художественный музей,
  • Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Тютчева",
  • Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова "Мелихово",
  • Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина (две площадки - в Голицине и Захарове),
  • Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей,
  • Музей-заповедник "Дмитровский кремль",
  • Коломенский краеведческий музей,
  • Мемориальный Дом-музей Цветаевой в Болшеве,
  • Подольский краеведческий музей,
  • Раменский историко-художественный музей.

Напомним, что "музейный" тариф начал действовать в подмосковных электричках 11 июня. По цене специальные билеты ничем не отличаются от обычных. Планировалось, что акция продлится до 31 августа.

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