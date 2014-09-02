Действие "музейного" тарифа в электричках продлили до 30 сентября

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова
Акция, в рамках которой по билету на электричку можно бесплатно посетить один из подмосковных музеев, продлена до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.
Совместная инициатива областных министерств культуры и транспорта "Лето в музеях" оказалась очень востребована пассажирами.
"Продление акции – показатель того, что интерес к подмосковным музеям с их богатейшими коллекциями только возрастает. В акции принимают участие и государственные музеи региона. Статистика показывает, что с начала этого года посещаемость этих музеев увеличилась по сравнению с прошлым годом на 33,5 процента", - рассказал министр культуры Подмосковья Олег Рожнов.
Рожнов выразил уверенность в том, что в следующий раз в ней примет участие еще больше подмосковных музеев.
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Билеты "Лето в музеях" можно приобрести в кассах Центральной пригородной пассажирской компании на следующих станциях:
- по Ярославскому направлению: Мытищи;
- по Курскому направлению: Подольск;
- по Савеловскому направлению: Лобня;
- по Белорусскому направлению: Одинцово;
- по Казанскому направлению: Люберцы-1, Раменское.
Бесплатно посетить по билету на электричку можно:
- Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник,
- Серпуховский историко-художественный музей,
- Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Тютчева",
- Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова "Мелихово",
- Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина (две площадки - в Голицине и Захарове),
- Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей,
- Музей-заповедник "Дмитровский кремль",
- Коломенский краеведческий музей,
- Мемориальный Дом-музей Цветаевой в Болшеве,
- Подольский краеведческий музей,
- Раменский историко-художественный музей.
Напомним, что "музейный" тариф начал действовать в подмосковных электричках 11 июня. По цене специальные билеты ничем не отличаются от обычных. Планировалось, что акция продлится до 31 августа.
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